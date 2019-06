Australië haalt kinderen IS-strijders weg uit Syrië

Stafchef leger Ethiopië neergescho­ten, couppoging verijdeld

23 juni In Ethiopië is de stafchef van het leger gewond geraakt nadat hij door kogels werd getroffen. Dat heeft premier Abiy Ahmed zondag gezegd. De premier verscheen in legeruniform op de nationale televisie om het nieuws te melden. Over de gezondheidstoestand van generaal Seare Mekonnen zei hij echter niets.