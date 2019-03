Australiër weert pijl af met zijn smartphone

De man had in de hippiegemeente Nimbin aan de Australische oostkust ruzie gekregen met zijn 39-jarige buurman. Die greep plotseling een pijl-en-boog en richtte op de man. Het slachtoffer hield daarop zijn telefoon voor zijn gezicht om een foto van het incident te nemen en redde daarmee waarschijnlijk zijn leven. Hij liep alleen een schram op. De schutter werd gearresteerd maar kwam korte tijd later op borgtocht vrij.