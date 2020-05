‘Australische kardinaal wist van kindermisbruik in jaren 70’

Update Chemische fabriek lekt gas: Acht doden en duizend zieken in India

9:51 In Vishakhapatnam, een stad in het oosten van India, is vanochtend een lek ontstaan in een chemische fabriek. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen uit de omgeving van de fabriek: sommigen vallen met ademhalingsproblemen neer op straat, anderen worden weggetild door omstanders en leden van hulpdiensten. Minstens acht mensen kwamen om het leven en bijna duizend mensen kampen met ademhalingsproblemen dan wel andere klachten na het inademen van het gas.