Australische marine moet duizenden mensen van stranden redden door oprukkende bosbranden

Wegens de oprukkende bosbranden in de Australische staat Victoria zitten nog zeker vijfduizend mensen vast op een strand in Mallacoota, in het oosten van de staat. De mensen waren opgeroepen naar zee te komen op het moment dat de brandweer sirenes liet afgaan in de stad. Dat gebeurde om tien over half negen ‘s morgens lokale tijd.

De brandweer laat weten alleen degenen die op het strand zijn te kunnen beschermen. Wie nog in het stadje zelf is, is op zichzelf aangewezen. Mallacoota ligt in de door de bosbranden bedreigde regio East Gippsland, ten oosten van Melbourne, en is een populaire vakantiebestemming. Onder de mensen op het strand zijn zowel inwoners van het stadje als toeristen.

Een aantal vakantiegangers is vanaf het strand het water opgevlucht, ademen is ook daar moeilijk door de rook van de bosbranden.

Geen uitweg

In tegenstelling tot andere steden in de regio, was voor Mallacoota de afgelopen dagen geen evacuatiebevel afgekondigd. Volgens Andrew Crisp, hoofd van de brandweer in Victoria, komt dat doordat er branden ten westen en noordwesten van de stad woedden, waardoor de inwoners en toeristen het stadje niet op een veilige manier konden verlaten. De wind staat ook nog eens richting de stad.

Mandy Tesoriero is vanochtend met haar honden geëvacueerd uit Vernona in New South Wales. In het veilige Bega doet ze haar verhaal aan lokale media: ,,De hemel was rood en toen de vlammen over de top van de heuvel kwamen, zeiden we tegen elkaar: nu is het genoeg. Je kon de hitte voelen en het vuur horen brullen. Ongelooflijk. Je denkt dat zoiets jou nooit zal overkomen en dan gebeurt het.” Tesoriero vermoedt dat haar huis in Verona inmiddels in een hoop as is veranderd.

Ook onder de dieren in Australië is paniek uitgebroken. Indrukwekkend zijn de beelden van tientallen kangeroes die op de vlucht zijn voor de branden.







De mensen staan klaar om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen. Legerhelikopters en bootjes van de kustwacht staan klaar om mensen te bevoorraden en indien nodig te evacueren uit het gebied.



Op beelden is te zien dat de lucht boven Mallacoota inktzwart en dieprood is. ,,Het lijkt wel nacht’’, zeggen mensen die op het strand vastzitten tegen lokale media. ,,Het is surrealistisch. Het is bijna pikzwart, terwijl het een prachtige zonnige ochtend zou moeten zijn’’, schrijft een man op Twitter. Australische media schrijven dat de mensen ook de opdracht gekregen hebben om zich in het water te begeven.



Vier mensen vermist

In totaal zijn in het hele land al twaalf mensen om het leven gekomen door de hevige bosbranden, die al sinds september woeden. In New South Wales zijn vandaag twee vermiste personen dood teruggevonden: het gaat om een vader en vermoedelijk zijn zoon, die probeerden hun huis in Cobargo te verdedigen tegen de vlammen. Dat meldt de politie. Gisteren kwam nog een brandweerman om het leven in de staat.

De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.In totaal woeden er momenteel acht grote branden in de staat Victoria, die de hele East Gippsland regio bedreigen. Vier mensen worden er vermist. ,,We vrezen voor de levens van vier mensen uit East Gippsland”, aldus premier Daniel Andrews van Victoria tegen ABC. ,,Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.”



Ook in de buurstaat New South Wales wordt een persoon vermist. Voor zijn of haar leven wordt gevreesd. Twee mensen kwamen er al om het leven door de hevige bosbranden die er woeden. Zo'n 5.700 huizen zitten zonder elektriciteit. Ruim 200.000 hectare land in de regio is al afgebrand. In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven.



Ook ver van de brandhaarden heerst ongerustheid aangezien brandende asdeeltjes soms over grote afstanden worden gedragen door de wind en overal kunnen neerkomen. In Tapitallee en Cambewarra hielden bewoners met tuinslangen hun daken nat.

Ongekend

Volgens Shane Fitzsimmons, bestuurder in New South Wales, is er in de deelstaat sprake van een ongekende situatie, die volgens hem al maanden in de lucht hing. ,,Hitterecords werden steeds gebroken, daaroverheen kwam een van de ergste droogtes ooit gemeten. We hebben hier ook nog eens een van nature erg droog landschap. Vuren ontstaan vaak heel gemakkelijk. Ze verspreiden zich razendsnel en zijn dan nog nauwelijks te controleren. Dit is een van de ergste zo niet het ergste bosbrandseizoenen ooit. Ik kan bevestigen dat acht burgers zijn omgekomen en drie brandweermannen. 900 huizen zijn vernietigd, 3,6 miljoen hectare landschap is verbrand.”

Veel gemeenten aan de zuidkust van New South Wales, Victoria en South Australia zitten zonder stroom. Het is voor reparatieploegen momenteel te gevaarlijk om de de schade te herstellen. ,,Wij zijn er ons van bewust dat we zo snel mogelijk de communicatielijnen moeten herstellen”, aldus een woordvoerder van telecomoperator Telstra. ,,Onze mensen werken nauw samen met de hulpdiensten om ervoor te zorgen dat onze teams zo snel mogelijk toegang krijgen tot rampgebieden, desnoods worden onze teams begeleid door de hulpdiensten.”

De hemel kleurt oranje en rood in Mallacoota.

