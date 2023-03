Australische peuter gaat achter uiterst giftige slang aan, nest van 110 eieren in voortuin ontdekt

Wildeheerbedrijf Wild Conservation deelde vorige week op Facebook een post over 110 slangeneieren die gevonden werden door een peuter in Australië. De slang in kwestie was een Eastern Brown Snake, de op één na giftigste slangensoort ter wereld volgens Billabong Wildlife Park. Ze is te vinden in Indonesië, Papoea Nieuw Guinea en Australië, wordt tot 2,4 meter lang en kan met haar gif de zenuwen van het hart en de longen van een mens verlammen.