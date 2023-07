Auto ramt school in Wimbledon: zeker zeven kinderen gewond

Pestkoppen slaan Yana (14) met hersenbloe­ding ziekenhuis in, school zondert haar af in klaslokaal: ‘We kunnen toch geen bodyguard inhuren’

Maandenlang werd Yana* (14) brutaal gepest op haar school in Lokeren. Ze belandde zelfs in het ziekenhuis, nadat vijf pestkoppen haar een gebroken neus én een hersenbloeding hadden geslagen. De oplossing van de school? Yana tijdens pauze afzonderen in een klaslokaal. Zelfs op de sportdag moest Yana thuisblijven, omdat de pesters wél meegingen. Zichtbaar uitgeput en emotioneel doet Yana bij ons haar verhaal: ,,De directrice zei dat ik mijn diploma misschien niet zou krijgen als ik hierover met veel mensen zou praten.”