Auto rijdt in op menigte Berlijn: één dode, meerdere zwaargewonden

De bestuurder van het voertuig is aangehouden, laat de politie op Twitter weten. Onduidelijk is of er sprake is van een ongeval of opzet, aldus een woordvoerder. Op foto's is te zien dat een grijze Renault Clio met Berlijns kenteken in een etalage van een winkel tot stilstand is gekomen. De politie is massaal uitgerukt.



Volgens een politiewoordvoerder zou de bestuurder eerst op voetgangers zijn ingereden, daarna weer de weg op geschoten zijn en uiteindelijk tot stilstand zijn gekomen in de pui van een Douglas-filiaal, zo'n 200 meter verderop. De Berliner Zeitung meldt dat omstanders de man hebben vastgehouden totdat de politie hem kon aanhouden.



Het incident gebeurde bij de Gedächtniskirche aan de Kurfürstendamm, nabij de plek waar Anis Amri, een afgewezen Tunesische asielzoeker, in december 2016 met een gestolen vrachtwagen op bezoekers van een kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten tientallen gewond.