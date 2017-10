Auto's beschadigd, straten ondergelopen in Duitsland door herfststorm

De herfststorm in Nederland viel mee, twee mensen raakten lichtgewond toen een boom op een politieauto viel. In Duitsland (Berlijn) zijn daarentegen een hoop auto's en gebouwen beschadigd. Een bouwconstructie staat zelfs op instorten. De brandweer heeft de handen vol aan de schade en heeft daarom vrijwilligers opgeroepen mee te helpen. In de rest van Europa is ook veel overlast. Door het noodweer zijn minstens vijf doden gevallen.