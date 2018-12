Automobilist omgekomen door ongeval bij blokkade gele hesjes

live videoEen automobilist is in België om het leven gekomen toen hij achterop een vrachtwagen reed bij een blokkade van de gele hesjes. Het ongeluk gebeurde bij de grens met Frankrijk in het plaatsje Erquelinnes.

De demonstranten hadden de wegversperring opgezet langs de grens waardoor een lange rij vrachtwagens stilstond. De automobilist reed in op de achterste vrachtwagen. ,,Het was een vrachtwagen uit Portugal”, zei burgemeester David Lavaux tegen de nieuwssite Sudinfo.be. Het slachtoffer was op slag dood. De gele hesjes braken de versperring af na het ongeval.

In België wordt net als op veel plekken in Frankrijk door gele hesjes gedemonstreerd. In Frankrijk vinden vandaag voor de vijfde keer op rij demonstraties plaats. Vanochtend pakten de Franse politie tijdens preventieve controles in en rond Parijs al zo'n 36 ‘gele hesjes' op, meldde de Franse tv-zender BFMTV eerder op zijn website. Vorige week rond die tijd waren dat er al driehonderd.

In Parijs waken zaterdag ongeveer 8000 agenten over de veiligheid. Ook worden er veertien pantservoertuigen ingezet. De politie vreest dat gewelddadige relschoppers zich weer bij de betogers zullen aansluiten. In heel Frankrijk zijn 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden.

Oproep

Mensen in heel Frankrijk protesteren al meer dan een maand lang in gele vesten uit onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. Het is onduidelijk hoe heftig de protesten dit keer zullen zijn. President Emmanuel Macron is zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon. De president deed vandaag nog een oproep tot ‘kalmte', ‘orde’ en ‘een terugkeer naar het normaal functioneren‘ van het land.

Dat de spanning een beetje is verminderd, blijkt uit het feit dat een aantal toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren, het Louvre en het Musée d’Orsay vandaag open zijn. Dat was vorige zaterdag niet het geval.