Automobiliste rijdt in op groep demonstranten in New York

Nieuwe wet in Frankrijk: moskeeën moeten boekje opendoen

9 december De Franse regering bindt de strijd aan met moslimextremisten. De wetgeving wordt uitgebreid en de straffen worden strenger. ,,We treden niet op tegen de islam of tegen moslims. We richten ons op fanatici, op extremisten die hun religieuze wetten willen opleggen’’, zei premier Jean Castex.