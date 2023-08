Autopsie geeft geen uitsluitsel over oorzaak dood schooldirecteur die inbraakalarm checkte

De autopsie op het lichaam van de vrijdag overleden Franse schooldirecteur Stéphane Vitel heeft geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak. Dat meldt het parket van Lisieux in een persbericht. Vitel onderbrak vrijdagochtend zijn vertrek op vakantie omdat het alarm in het schoolgebouw was afgegaan. Hij ging op onderzoek uit en werd daarna levenloos aangetroffen door zijn dochter.

De autopsie die maandag is uitgevoerd ‘kon de tussenkomst van een derde niet uitsluiten en evenmin met zekerheid een natuurlijke doodsoorzaak vaststellen’, meldt het parket. ‘Er is aanvullend toxicologisch en inwendig onderzoek nodig’ om meer duidelijkheid te geven over het overlijden van de 48-jarige Vitel.

Hoewel een natuurlijke dood niet wordt uitgesloten, meldde het parket afgelopen weekend dat de gerechtelijke politie van Caen onderzoek doet naar ‘een verdacht overlijden’ in Lisieux, een plaatsje met een kleine 20.000 inwoners in Normandië.

Inbraakalarm

Schooldirecteur Vitel (48) kreeg vrijdagochtend de melding over het alarm in het Pierre-Simon de La Place-college. Hij was in zijn auto net vertrokken voor vakantie met zijn gezin, maar maakte rechtsomkeert en was een uur later bij het schoolgebouw. Terwijl de directeur richting het gebouw liep, bleven zijn vrouw en twee kinderen achter in de auto. Omdat de man daarna maar niet terugkwam, ging een dochter ook het schoolgebouw binnen. Zij vond Vitel levenloos in de gang van het gebouw. Reanimatie mocht daarna niet meer baten.

Volledig scherm Velletjes papier op het hek bij het schoolgebouw in het Franse Lisieux, met boodschappen ter nagedachtenis van de omgekomen schooldirecteur: Stéphane Vitel. © AFP

Vitels vrouw, Jeanne Mailhos Vitel, vertelde lokale media vrijdag zeker te weten dat haar man was aangevallen en een klap op zijn hoofd had gekregen. Zijn bril lag een eindje van Vitels lichaam vandaan. Ook had ze een auto gezien die op hoge snelheid wegreed. Dat was vlak voordat zijzelf het schoolgebouw betrad.

Uit het eerste politieonderzoek bleek dat er zou zijn ingebroken in het gebouw. Een deur stond open en een licht brandde. Maar er was geen sprake van wanorde of rotzooi in de school. Ook werd er geen wapen gevonden.

Bijeenkomst

Terwijl Lisieux afwacht wat de resultaten van het toxicologisch en inwendig onderzoek zullen zijn, werd maandag bekend dat er een bijeenkomst zal worden georganiseerd voor leraren en leerlingen van de school. Die zal dinsdag plaatsvinden en is bedoeld voor de aanwezigen om gedachten uit te wisselen over de ‘gepassioneerde en symphatieke schooldirecteur’ en steun te vinden bij elkaar.

