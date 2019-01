Autopsierapporten slachtoffers aanslagen Brussel gestolen

Turkse president Erdogan weigert adviseur van Trump te ontmoeten

15:05 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan weigert in gesprek te gaan met John Bolton, de veiligheidsadviseur van Donald Trump, die vandaag in Ankara was. Erdogan is boos dat de VS veiligheidsgaranties wil voor de Koerdische bondgenoten in de regio.