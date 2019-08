Autoriteiten VS arresteren 680 immigranten in grootschalige actie in Mississippi

De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag bijna 700 werknemers opgepakt in voedselfabrieken in de staat Mississippi. Volgens de politieafdeling Immigration and Customs Enforcement (ICE) waren de mensen daar illegaal aan het werk. ICE legde ook beslag op bedrijfsdocumenten die nu deel zullen uitmaken van een gerechtelijk onderzoek.

Het was mogelijk de grootste arrestatie van migranten zonder werkvergunning op één dag binnen de grenzen van een Amerikaanse staat. Meer dan 600 ICE-agenten doorzochten dankzij federale opsporingsbevelen meerdere bedrijven. Aan de actie ging een jaar van onderzoek vooraf, meldt de New York Times. Mensen waarvan wordt aangenomen dat zij zonder verblijfsvergunning in de VS verblijven, werden weggevoerd in bussen.

Sommige arrestanten zullen om ‘humanitaire redenen’ worden vrijgelaten en moeten op een latere datum voor een immigratierechtbank moeten verschijnen. Anderen worden overgebracht naar een ICE-detentiecentrum in Jena (Louisiana), aldus een verklaring.

Er waren onder meer acties bij drie fabrieken van Peco Foods, één van de tien grootste producenten van gevogelte in de VS, en Koch Foods. Het in stukken hakken, schoonmaken en verpakken van dood gevogelte in koude fabriekshallen is impopulair en zwaar werk, dat in de VS veelal door immigranten wordt uitgevoerd.

Beide bedrijven zeggen in een verklaring dat ze gebruik maken van E-Verify, een elektronisch overheidssysteem dat controleert of mensen wel of geen werkvergunning hebben. Immigranten zonder vergunning kunnen dit systeem echter omzeilen door een social security-nummer (de Amerikaanse versie van het BSN) van een persoon met een verblijfsvergunning te gebruiken, of het nummer van een inmiddels overleden Amerikaan of hun eigen in de VS geboren kinderen te gebruiken. De bedrijven ontkennen te hebben geweten dat de honderden werknemers geen werkvergunning hebben.

Voorlopig heeft ICE geen informatie vrijgegeven over de nationaliteit van de arrestanten. Het Mexicaanse consulaat laat weten dat het onderweg is naar de regio om landgenoten die eventueel betrokken zijn, bij te staan.

Speerpunt van Trump

Tijdens de administratie van de voormalige president Barack Obama concentreerde ICE zich vooral op de arrestatie van mensen die pas de grens waren overgestoken, mensen die recent een uitwijzingsbevel hadden gekregen of personen die beschouwd werden als een gevaar voor de openbare veiligheid.