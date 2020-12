Baas in eigen zee, maar nog steeds gebonden aan de EU

Japanse oud-pre­mier Abe verhoord over verzwegen donaties

22 december De Japanse oud-premier Shinzo Abe is maandag door openbaar aanklagers in Tokio verhoord over vermeende malversaties rond etentjes voor belangrijke donateurs van zijn regeringspartij LDP, zeggen ingewijden volgens de Japanse publieke omroep NHK. De feestjes zouden deels zijn betaald met belastinggeld terwijl donaties aan Abe's partij zouden zijn verzwegen.