Baby overlijdt na doopceremonie, petitie tienduizenden keren ondertekend

De teller staat inmiddels op meer dan 59.000 handtekeningen, meldt CNN . ‘Gezien de tragische omstandigheden, waarbij zuigelingen stierven na onderdompeling in het water in de doopvont, moet de kerk dit ritueel dringend veranderen’, leest de petitie.

Het zes weken oude kind kreeg zondag een hartstilstand in een kerk in Suceava, in het noordoosten van Roemenië. Daarvoor was het kind gedoopt volgens het orthodoxe doopritueel en drie keer ondergedompeld. Ambulancepersoneel reanimeerde de baby in de kerk en vervoerden het kind daarna met spoed naar het plaatselijke ziekenhuis. Daar overleed de baby een paar uur later.