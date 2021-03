Baby's en zwangere vrouwen met schotwonden na terreur in Mozambique

,,Ook zwangere vrouwen komen hier in vreselijke toestand naartoe. Eén vrouw, die zeven maanden zwanger bleek te zijn, bloedde hevig en haar baby was al overleden", vertelt Sylvie Kaczmarczyk van Artsen zonder Grenzen. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen na de aanslag die werd opgeëist door Islamitische Staat. Velen zijn naar het noorden van Mozambique vertrokken, een kleine groep slachtoffers ging per boot naar het naburige Tanzania. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties zijn 5300 mensen ontheemd. Dat aantal zal fors oplopen.

Controle

Van de regering kwam nog maar weinig officiële informatie over de situatie in de stad aan de grens met Tanzania. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) beklemtoonde in een brief dat strijders de controle over de strategisch belangrijke stad overgenomen hebben. 55 Mozambikaanse veiligheidstroepen zouden daarbij gedood zijn.