Baby van zes weken mogelijk jongste coronadode in Engeland

Het zou gaan om het jongste slachtoffertje in Engeland dat is overleden door Covid-19. Het kind stierf begin deze week, op 3 mei, in het ziekenhuis. Of de baby onderliggende aandoeningen had, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend waar en door wie het kind geïnfecteerd is geraakt.

Oudste coronadode

Het kind is een van de 626 nieuwe doden die vandaag zijn gerapporteerd in Engeland. Hiervoor was het jongste coronavirus-slachtoffer van Groot-Brittannië een vijfjarig kind met onderliggende gezondheidsproblemen, waarvan de dood begin april werd bevestigd. Het oudste slachtoffer was 103 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 31.000 personen aan het coronavirus overleden.



Ook in de andere landsdelen ging het dodental verder omhoog: in Schotland werden vandaag 49 nieuwe overlijdens gemeld, in Wales 28 en in Noord-Ierland 5.

Enkel ziekenhuizen