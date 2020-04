Baby van zes weken oud in VS overleden aan coronavirus

‘Het is met hartverscheurende droefheid (...) dat wij vandaag het eerste pedriatisch dodelijk slachtoffer in Connecticut tengevolge van #COVID19 kunnen bevestigen. Een zes weken oude pasgeborene uit de regio Hartford was vorige week levenloos naar het ziekenhuis gebracht en kon niet meer worden gereanimeerd’, aldus de tweet van de bewindsman.



Het gaat wereldwijd om het jongste slachtoffer tot nu toe. In België overleed deze week nog een 12-jarig meisje uit Gent. Viroloog Steven Van Gucht benadrukte toen dat het uitzonderlijk is dat jonge mensen sterven aan het virus. Maar af en toe loopt het anders. ,,Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van tien jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen’’, aldus Van Gucht. ,,Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt.’’