Baby’s levend teruggevonden bij Congolees meer na overstromingen met honderden doden: ‘Een wonder’

,,Een ongeveer zes weken oud jongetje en een meisje van ongeveer twee maanden zijn levend teruggevonden, zegt woordvoerder van het Rode Kruis in Congo, Kally Maluku. ,,Een van de baby’s werd dinsdag levend uit het puin bij het meer gehaald door de lokale bevolking. Het andere kind werd zaterdag gered nadat het op het meer dreef. De jongen had een gebroken dijbeen en een verwonding aan het gezicht. Het meisje liep geen verwondingen op. Het gewonde kind verloor zijn moeder, terwijl de ouders van het meisje nog spoorloos zijn.’’

Het is niet duidelijk hoe de baby’s drie dagen op en rond het meer hebben overleefd. Omstanders zeggen dat ze op puin leefden of dreven.

Meer dan 5000 mensen vermist

In de dorpen Bushushu en Nyamukubi, in de provincie Zuid-Kivu, zijn tientallen lichamen geborgen. In het weekend werden hier massagraven gemaakt waar de lichamen van met name vrouwen en kinderen in gelegd werden, tot afgrijzen van maatschappelijke organisaties. Zij spreken van ‘oneerbiedige’ praktijken en roepen samen met de overheid op om te wachten tot er doodskisten in het gebied worden afgeleverd.