Bankovervallers op de vlucht, politie sluit station Frankfurt af

Grootste drugs­vangst ooit in Duitsland: 4500 kilo cocaïne ter waarde van een miljard euro

12:38 De Duitse douane heeft in de haven van Hamburg in een container uit Uruguay 4500 kilo cocaïne gevonden. Het is de grootste cokevondst ooit in Duitsland. De drugs zat in 4200 pakjes, verdeeld over 211 sporttassen. Het zou gaan om een goede kwaliteit cocaïne die een straatwaarde had kunnen hebben van een miljard euro.