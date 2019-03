Bankrovers graven tunnel maar zijn te luidruchtig: boze buurman belt politie

Dieven hebben vorig weekend geprobeerd om met een drilboor een tunnel te graven tot in een bankfiliaal van Belfius in Brussel. Een klacht van een buurman wegens geluidsoverlast gooide echter roet in het eten. De verdachten zijn spoorloos, meldt de Franstalige krant La Capitale.

In de woning naast de bank in de Sint-Juliaanskerklaan zijn al bijna een jaar grote renovatiewerken aan de gang. ,,Al negen maanden wordt er van maandag tot vrijdag gewerkt aan de bouw van vijf appartementen”, zegt de buurman die de inbraakpoging onbewust aan het licht bracht. ,,Wij zijn het beu. De muren van ons huis zijn gebarsten en soms kunnen we niet met elkaar praten door het lawaai.”



Vorige week zondag was de maat vol voor de man. Toen hij ‘s ochtends tussen 9 en 10 uur het geluid van de drilboor hoorde, klopte hij aan bij de woning naast de bank. ,,Ik riep dat het verboden was op zondag te werken en vroeg hen de deur te openen. ‘Ja, meneer’, zei iemand en het lawaai stopte meteen.”

Graafwerken

Omdat de deur dicht bleef, besloot de buurman toch de politie te bellen. ,,De politie zei dat ze andere dringende oproepen had, maar tien minuten later was er toch een wagen ter plaatse.” Agenten konden door de verbouwing de woning via de achterkant makkelijk betreden en ontdekten zo dat er gegraven werd. De agenten ontwaarden het begin van een tunnel.



De verdachten waren inmiddels gevlucht. In de muur van de woning was een gat geboord; de muur van de bank bleek al tot op een diepte van 35 centimeter opengebroken.

De politie bevestigt in La Capitale de poging tot bankoverval, maar wenst verder niet te reageren. Volgens de Franstalige krant is er een onderzoek gestart, maar zijn er nog geen verdachten ondervraagd.

Tunnelroof in Antwerpen

De feiten doen denken aan de tunnelroof in Antwerpen van bijna twee maanden geleden. Via twee zelfgegraven tunnels en via de riolering drongen boeven toen door tot in de kluizenzaal van een BNP Paribas-filiaal.