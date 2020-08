Banksy financiert en beschildert reddingsboot in Middellandse Zee

Eergisteren kwam het nieuws van het varende kunstwerk naar buiten nadat 89 mensen vanaf een rubberboot aan boord werden genomen, zo stond op het twitteraccount van het schip. Op het schip is een typisch Banksy-schilderij te zien van een jong meisje dat zich vasthoudt aan een hartvormige reddingsboei.

De Louise Michel nam de vluchtelingen aan boord nadat een noodoproep was ontvangen. Banksy, die eerder mensenrechteninitiatieven heeft ondersteund, had de voormalige Franse marineboot opnieuw geschilderd in opvallend wit en roze.

De Louise Michel is vernoemd naar een 19e eeuwse Franse anarchiste en wordt bemand door een bemanning die leeft op een veganistisch dieet, zo werd bekend gemaakt. De afgelopen weken bleef het project onder de radar maar nu heeft de kunstenaar in een interview met de Britse krant The Guardian zijn plannen bekend gemaakt en zoekt hij een thuishaven.

Naar eigen zeggen werd Banksy gegrepen door de ervaringen van kapitein Pia Klemp, de Duitse mensenrechtenactiviste die inmiddels duizenden migranten heeft gered op de Middellandse Zee. Hij schreef haar: ‘Dag Pia, Ik heb in de krant over je ervaringen gelezen. Je klinkt als een taaie tante. Ik ben een kunstenaar uit het Verenigd Koninkrijk en ik heb al enkele werken gemaakt rond de migrantencrisis. De opbrengst kan ik uiteraard niet voor mezelf houden. Kan ik het gebruiken om een nieuw schip voor je te kopen of zo? Geef me een seintje. Goed bezig, Banksy.’

Dat seintje kwam. Volgens Klemp geeft Banksy financiële steun en heel gericht aan dit schip omdat het sneller is dan de schepen van de Libische kustwacht. Zo kan men eerder bij schipbreuken komen op de grens de Libische wateren. Daar ging het vroeger vaak mis en werden migranten hardhandig teruggestuurd.

Volledig scherm In Barcelona is deze week - zonder toestemming van de kunstenaar - een expositie geopend over 'De Wereld van Banksy' © Getty Images

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties zijn dit jaar al meer dan 7.600 migranten onderschept en teruggebracht naar Libië. Hun situatie wordt er dan vaak niet beter op. Er zijn meerdere rapporten verschenen over foltering, slavenarbeid, systematische foltering en verkrachting. Volgens gegevens van de VN zijn tot nu toe 443 mensen omgekomen of vermist bij een poging om de Middellandse Zee over te steken vanuit Noord-Afrika. In dezelfde periode zijn er iets meer dan 40.000 over zee in Europa aangekomen.