Bas (35) geniet ondanks avondklok volop van vakantie op Curaçao: ‘We gaan gewoon eerder eten’

Het negatieve reisadvies van het kabinet voor alle buitenlandse bestemmingen met uitzondering van de Caribische delen van het koninkrijk, op 4 november, veroorzaakte een run op lastminute reizen naar Curaçao De persconferentie van premier Rutte gaf het stel ook een zetje. ,,We hebben wel extra nagedacht of we het konden maken maar de mensen zitten hier te wachten op toeristen. We hadden bovendien al twee weken vrij gepland en zo konden we ook nog familie opzoeken die hier woont.’’



Zorgen over hun gezondheid maken de dertigers zich niet. Ze zijn ‘nog jong’, werden allebei negatief getest en houden zich aan de mondkapjesplicht en andere coronaregels. ,,We verblijven bewust niet in resorts maar in airbnb's en zijn veel buiten waar afstand houden geen probleem is. Op de stranden al helemaal niet want de ligbedjes zijn nog niet eens voor de helft bezet. In de populaire restaurants is het weliswaar druk maar de tafels staan op voldoende afstand van elkaar. We hebben tot nu toe ook niet de indruk dat vakantiegangers hier massaal de regels overtreden. Feesten en dansen, dat sinds augustus niet meer is toegestaan, hebben we nog nergens gezien’’, zegt de mannelijke helft.