‘Bazin goksite verdient 820.000 euro per dag over de rug van kwetsbare mensen’

Een simpele berekening leert dat Coates 820.000 euro per dag opstrijkt. Volgens de Engelse krant The Guardian ligt haar inkomen meer dan 1.300 keer hoger dan dat van de Britse premier Theresa May. Niet slecht voor iemand die relatief onbekend is, zelfs in eigen land.

Coates studeerde econometrie aan de universiteit van Sheffield. Ze werkte een hele tijd voor het gokkantoor van haar vader, maar in 2001 stampte ze haar eigen goudmijn uit de grond. Voor 21.500 euro was de domeinnaam Bet365.com de hare. Nu is ze -samen met haar broer John en haar vader Peter- maar liefst 6,5 miljard euro waard. Het bedrijf maakte vorig jaar 590 miljoen euro winst.

De Britse denktank High Pay Centre vindt het belachelijk veel geld. ,,Zeker omdat ze dat verdient over de rug van kwetsbare mensen”, aldus directeur Stefan Stern. ,,Sla er de cijfers rond gokverslaving maar eens op na. Zakendoen staat niet compleet los van de samenleving. Wie zo veel slachtoffers maakt, zou niet zo rijk mogen worden. Zij boeken hun commercieel succes, maar het is de maatschappij die vangnet moet spelen voor gokkers die eraan kapot gaan.”

Het thema bracht zelfs een discussie teweeg in het parlement. Labour-lid Carolyn Harris noemde haar inkomen ‘lichtjes obsceen’, Vince Cable (van de Liberale Democraten; nvdr) merkte op dat de hele industrie strenger gereguleerd moet worden.

Natuurlijk kwam ook op sociale media de nodige reactie. ,,Haar jaarsalaris ligt tien keer hoger dan wat de volledige gokindustrie uitgeeft aan maatregelen om verslaving tegen te gaan. Fijn toch, dat ethisch kapitalisme?”, klonk het onder meer. Al zijn er ook voorstanders die haar het succes gunnen. ,,Coates is gestart met alleen een idee. Ja, het is een bedrag dat doet duizelen, maar vergeet ook niet dat dit een uitzonderlijke prestatie van haar is.”

Schijnwerpers

Coates leidt een leven buiten de schijnwerpers. Samen met haar echtgenoot en haar vijf kinderen woont ze in een boerderij in Cheshire. Vier onder hen werden in 2014 geadopteerd uit dezelfde familie. Ze rijdt met een luxueuze Aston Martin, op de gepersonaliseerde nummerplaat staan haar initialen. Op sociale media is ze niet terug te vinden, interviews aan de media geeft ze zelden.