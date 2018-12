BBC-presentator stapt op tijdens live radio-uitzending en wordt later dood teruggevonden

BBC-presentator Vicki Archer liep in augustus midden in een radio-uitzending weg. De gescheiden moeder van drie kinderen werd enkele uren later thuis dood teruggevonden. Uit onderzoek is gebleken dat ze zichzelf van het leven beroofde.

De 41-jarige Archer presenteerde samen met Adam Green het BBC-programma Radio Shropshire, dat van 3 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds te horen was. Rond vijf uur stapte de vrouw, midden in de uitzending van 6 augustus, plots op. Aan haar collega’s liet ze weten van streek te zijn en even behoefte te hebben aan rust. Daarop vertrok ze naar huis.

Omdat Archer in het verleden al twee zelfmoordpogingen gedaan had, kreeg stiefvader Lee Holyoake (64) al snel argwaan toen hij haar niet kon bereiken. ,,Ik was eerder langs het huis gereden en had toen een vrouw die op Vicki leek binnen zien gaan.” De man wist niet goed wat hij moest doen, dus reed hij terug naar zijn eigen huis om zijn vrouw op te halen. ,,Samen gingen we naar de studio, waar een van haar collega’s vertelde dat ze om vijf uur gestopt was met werken omdat ze zich niet goed voelde. Ze had gezegd dat ze morgen weer terug zou zijn.”

Lees verder onder de tweet...

Alarmbellen

Op dat moment gingen alle alarmbellen af bij Holyoake en zijn vrouw. Het koppel spoedde zich zo snel mogelijk terug naar het huis van de presentatrice, waar ze op de ramen en deuren begonnen te bonken om binnengelaten te worden. Holyoake kwam niet binnen, dus klom hij via het slaapkamerraam van Victoria binnen kon komen, nadat hij een ladder van de buren kon lenen. ,,Er waren geen sporen van inbraak”, zegt de man, die zijn stiefdochter ook niet direct kon vinden. “Ik belde m’n vrouw om me te komen helpen. Ze zei dat ik de zolder moest checken.” Daar vond hij Archer.

Reanimatie mocht het niet meer baten: de hulpverleners verklaarden de vrouw kort na hun aankomst dood. Uit een post-mortem bleek dat de vrouw licht verhoogde alcohol- en medicijnwaarden in haar bloed had, maar dat deze geen rol hebben gespeeld bij haar dood.

Depressie

In de dagen voor haar dood postte de depressieve Vicki verschillende berichten over haar geestelijke gezondheidsproblemen. Ze deelde het nummer van de zelfmoordlijn en schreef over ‘pijnlijke roddels’: ,,Roddels zijn zelden vriendelijk, positief of aanmoedigend. Het is bijtend, kwetsend en heeft normaal niets met jou te maken. Je hoeft er geen deel van uit te maken. Zeg nee en ga weg.”

,,We kunnen het nog steeds niet geloven dat Vicki er niet meer is”, zegt Archer’s familie in een verklaring. ,,Haar levensvreugde was aanstekelijk, ze was een fantastische moeder en dochter en haar charme maakte iedereen die haar kende aan het lachen. Ze kon een kamer oplichten. We zullen haar altijd missen en we willen haar en alles wat ze bereikt heeft in ere houden. Daarom zullen we in de lente een herdenkingsceremonie van haar leven houden. Voor nu willen we iedereen bedanken voor hun steun en vriendschap die ons helpt om dit vreselijke verlies te verwerken.”