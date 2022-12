Bedrijf Donald Trump schuldig bevonden aan belastingfraude

Hoe Poetin in het grootste geheim aan ‘een presiden­tiële schuilkel­der’ werkt

De Russische president Vladimir Poetin bereidt zich mogelijk voor op een nog groter conflict met Oekraïne of met de rest van de wereld. Zo is er maandenlang gewerkt op een afgelegen locatie in het Oeralgebergte, waar volgens bronnen een presidentiële atoomschuilkelder ligt.

4 december