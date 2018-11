‘Bedrijf Trump wilde Poetin penthouse geven’

Unicef: dringend hulp nodig voor twee van de drie kinderen Cen­traal-Afrikaanse Republiek

3:38 Twee op de drie kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben dringend hulp nodig. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het VN-kinderfonds Unicef. Veel mensen zijn op de vlucht, er is nauwelijks gezondheidszorg of zuiver water en er is een ernstig tekort aan voedsel, zo stelt de organisatie.