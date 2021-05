Bedrijf vrijuit na dodelijk klimongeluk met Nederlandse student (18)

Vermiste arts die oppositie­lei­der Navalny behandelde weer terecht

10 mei Een arts die de Russische oppositieleider Aleksej Navalny meteen na diens vergiftiging in 2020 behandelde, is levend teruggevonden nadat hij twee dagen spoorloos was in een woud. Zijn vermissing voedde speculaties dat hij niet meer leefde en mogelijk zelfs uit de weg was geruimd.