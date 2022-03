Bedrijfsleven, sport en cultuur: Rusland wordt massaal ‘gecanceld’

Bedrijfsleven

- Na Amerikaanse chipmakers als Intel en AMD stopt nu ook Samsung met de levering van computerchips aan Rusland. Daarnaast zal het bedrijf geen mobiele telefoons meer verkopen in het land, en ook van Samsungs consumentenelektronica zoals wasmachines en koelkasten is de export stilgelegd.



- De Amerikaanse technologiegigant Apple schort de verkoop van alle producten op. Bovendien zijn Apple Pay en andere diensten beperkt.



- De Amerikaanse betalingsdienst PayPal biedt zijn diensten niet meer in Rusland aan. Het bedrijf maakt het voorlopig nog wel mogelijk voor Russen om tegoeden bij de dienst op te nemen. PayPal was eerder deze week al gestopt met het accepteren van nieuwe Russische klanten. Ook PayPal’s app Xoom, voor het versturen van geld naar personen in andere landen, werkt niet meer in Rusland.

- Bierbrouwer Heineken stopt met de export naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook zijn alle nieuwe investeringen in het land stopgezet.

- Oliebedrijf Shell wil de samenwerking met het Russische gasbedrijf Gazprom beëindigen. Concurrent BP heeft zijn aandelen in de oliemaatschappij Rosneft van de hand gedaan. BP had sinds 2013 een belang van 19,75 procent in Rosneft. Het Franse Total wil geen geld meer investeren in nieuwe projecten in Rusland. En ook ExxonMobil trekt zich terug.



- Containerrederijen Maersk en MSC hebben de meeste transporten van en naar Rusland stopgezet. De twee bedrijven hebben ruim een ​​derde van de transportcapaciteit in de wereld. Ook de Duitse rederij Hapag-Lloyd besloot vorige week boekingen voor Rusland tijdelijk te blokkeren.



- Vliegtuigfabrikanten Boeing (VS) en Airbus (Europa) leveren geen reserveonderdelen meer. Dit betekent dat veel Russische vliegtuigen niet meer kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Daarnaast vliegen de meeste westerse luchtvaartbedrijven, zoals KLM, niet meer op Rusland.



- Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, General Motors, Audi, Renault, Citroën en Volvo zijn voorlopig gestopt met de verkoop van hun auto’s in Rusland. Sommige automerken, zoals BMW, stoppen ook met de productie in hun Russische fabrieken.



- Zweedse meubelreus Ikea heeft alle activiteiten gestaakt, zo zijn alle winkels gesloten. Hetzelfde geldt voor de winkels in Belarus.



-Zara-moeder Inditex sluit al zijn winkels (502) in Rusland en ook de webshops gaan op zwart. Het bedrijf, dat ook bekend is van merken als Stradivarius, Bershka, Pull & Bear en Massimo Dutti, doet dat omdat het ‘onder de huidige omstandigheden de continuïteit in Rusland niet kan garanderen’. Inditex geeft in tegenstelling tot veel andere bedrijven geen waardeoordeel over de Russische inval in Oekraïne.



- De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike verkoopt geen artikelen meer in Rusland. Het bedrijf heeft de bestelfunctie in zijn Russische onlineshop afgeschaft.

-Speelgoed van Playmobil wordt niet meer in Rusland verkocht.



- De grootste retailer van Polen, Biedronka, verkoopt geen producten meer die in Rusland en Belarus zijn gemaakt. De Poolse dochteronderneming van de Franse supermarktketen Carrefour nam een ​​soortgelijk besluit.



- DHL bezorgt geen pakketten meer in Rusland en Belarus.

Sport

Uit solidariteit met Oekraïne hebben verschillende sportfederaties de deelname van Russische teams aan toernooien geweigerd.



- Wereldvoetbalbond FIFA en de UEFA sluiten Rusland uit van alle competities. Dit betekent dat de nationale ploeg uit Rusland niet mag deelnemen aan de WK-play-offs in maart en ook niet aan het WK in Qatar aan het eind van het jaar. Ook maakte UEFA bekend dat de samenwerking met de Russische sponsor Gazprom met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Daarnaast wordt Spartak Moskou uitgesloten van de Europa League. De finale van de Champions League wordt niet meer in Sint-Petersburg gespeeld.



- Rusland en Belarus zijn uitgesloten van de Paralympische Spelen van 2022 in Peking.

- De internationale schaatsbond ISU sluit alle schaatsers uit Rusland en Belarus uit van internationale toernooien, zoals het WK dat nu wordt verreden.



- De Ice Hockey World Federation (IIHF) sluit teams uit Rusland en Belarus tot nader order uit van alle competities.



- De Grand Prix van Rusland (Formule 1) gaat dit jaar niet door en later keert het evenement ook niet meer terug. Organisator FIA heeft alle contracten ontbonden. Het Formule 1-team Haas heeft daarnaast per direct het contract ontbonden van de Russische coureur Nikita Mazepin. Ook verbreekt het de banden met Oeralkali, waar zijn vader grootaandeelhouder is. De familie heeft nauwe banden met Poetin.



- Russische teams zijn voorlopig niet meer welkom bij basketbalwedstrijden in de Euroleague en Eurocup.

- In biathlon World Cups moeten atleten uit Rusland en Belarus strijden onder een neutrale vlag en zonder volkslied. Soortgelijke regels gelden voor schansspringen en gymnastiek.



- De Badminton World Federation (BWF) boycot alle atleten uit Belarus en Rusland op internationale toernooien. Ook de Europese handbalfederatie EHF en de internationale tennisfederatie ITF doen dat.



- In Nederland zijn Russische wandelaars niet welkom op de Nijmeegse Vierdaagse.



- De World Taekwondo Federation heeft de ere-zwarte band van president Poetin ingetrokken. Tegelijkertijd veroordeelde de vereniging ‘de brute aanvallen op onschuldige levens in Oekraïne’. Tijdens wedstrijden zullen de vlaggen van Rusland en Belarus niet worden getoond, noch zullen hun volksliederen worden gespeeld. De Wereldfederatie en de Europese Taekwondo Unie zullen geen wedstrijden meer organiseren of erkennen in beide landen. Daarnaast heeft de wereldjudobond Poetin geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de sport.

Cultuur

Ook op cultureel vlak voelen de Russen dat ze steeds minder (internationale) podia krijgen.



- Het land mag niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival (ESC) 2022 in Turijn.

- Disney, Sony Pictures en Warner willen hun nieuwe films voorlopig niet in Russische bioscopen vertonen.



- De Hermitage Amsterdam verbreekt alle banden met Rusland. In de praktijk betekent dat dat het grootste deel van het museum met onmiddellijke ingang dicht is. Het museum was nauw verbonden met het State Hermitage in Sint-Petersburg.



- De Philharmonie Haarlem heeft het muzikale evenement 48 uur Tsjaikovski en Stravinsky (Russische componisten) gecanceld.



- Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft afstand genomen van dirigent Valeri Gergjev (een vriend van Poetin).



- Het Royal Opera House in Londen heeft de plannen voor gastoptredens van het wereldberoemde Moskouse Bolshoi Theater stopgezet.

