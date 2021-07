Beelden tonen hagelstenen zo groot als tennisballen bij zwaar onweer in Italië

Huis met vluchttun­nel van drugsbaas 'El Chapo' nu te winnen in Mexicaanse loterij

6 juli De Mexicaanse regering verloot het huis waaruit drugsbaron Joaquin Guzman, beter bekend als ‘El Chapo’, in 2014 op spectaculaire wijze wist te vluchten. De woning, die in de hoofdstad Culiacán van de noordwestelijke staat Sinaloa ligt, is volgens de website van de Nationale Loterij 3,6 miljoen pesos (155.000 euro) waard. De totale prijzenpot bedraagt 10,5 miljoen euro.