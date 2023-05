Beelden tonen hoe mensen geld oprapen nadat bestuurder tienduizenden euro’s uit auto gooit tijdens achtervolging in Antwerpen

Te zwaar beladen boot vol schoolkin­de­ren kapseist in India: zeker 21 doden

In India zijn zondag minstens 21 mensen omgekomen toen een boot met voornamelijk schoolkinderen kapseisde in de zuidelijke deelstaat Kerala, zo melden de autoriteiten aan lokale media. De Times of India en het persagentschap PTI melden dat tot nu toe 21 mensen zijn omgekomen.