Begrafenisstoet aangevallen door Boko Haram: 23 doden

De aanslag had plaats in het district Nganzai, op 90 kilometer van de regionale hoofdstad Maiduguri. In deze regio voert Boko Haram vaker aanvallen uit op dorpen: de voorraden van de bewoners worden dan geplunderd en huizen in brand gestoken. De laatste maanden voerden Boko Haram en Iswap, een andere dissidente groep van moslimextremisten, het geweld op burgers en leger verder op.