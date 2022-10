Bejaarde vrouw (86) dood teruggevonden in tuin: ‘Magda werd met geweld om het leven gebracht’

Met video Supporters in Qatar nauwlet­tend gevolgd: ‘Dit is echt massasur­veil­lan­ce’

Bezoekers van het WK in Qatar worden extreem goed gevolgd door de autoriteiten. In ieder stadion hangen 2000 camera's en ook op straat wemelt het ervan. De camera's zijn uitgerust met gezichtsherkenningstechnologie, die kan worden ingezet om mensen die regels overtreden op te sporen. ,,Dit is massasurveillance.”

