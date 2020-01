Bekende bushpiloot (78) en zoon (43) komen om bij bosbranden in Australië

Dat melden verschillende Australische media. De politie vond vandaag het lichaam van de piloot in een auto in de buurt van de stad Parndana. Het lichaam van zijn zoon werd ongeveer 200 meter verderop op de snelweg ontdekt. De twee waren vermoedelijk onderweg terug naar huis nadat ze twee dagen tegen de vlammen vochten in het bos.

Lang was één van de bekendste outbackpiloten van Zuid-Australië. Hij leidde onder meer verschillende reddingsoperaties in de woestijn en ging later ook aan de slag als tourguide. Zijn familie reageert geschokt op het overlijden. ,,We zijn er kapot van dat we twee geliefde leden van onze familie hebben verloren onder zulke verschrikkelijke omstandigheden”, aldus de nabestaanden in een verklaring.