Bekende choreograaf verdacht van zedenfeiten: ‘We gingen met hem naar Disneyland voor optredens met kindjes’

Kris D.J. is een choreograaf met al meer dan dertig jaar ervaring. Een man die graag onder beroemdheden vertoeft en ermee uitpakt op sociale media. Zijn droom was vooraan op de planken staan, maar hij liet het over aan zijn jonge danseressen, die hij tot op het podium van Justin Bieber, de NBA, of Disneyland Parijs kreeg. De man had een cv om u tegen te zeggen en was een begrip in de danswereld, tot de poppen aan het dansen gingen in maart 2020.