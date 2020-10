Bekende Duitsers ‘outen’ zich als complotdenkers, deskundigen waarschuwen voor gevolgen

Zangeres Nena (60) laat op haar oude dag de Duitse showbizzwereld schudden op zijn grondvesten. In een raadselachtige post op Instagram waarschuwt ze voor ‘bangmakerij’, waarmee het pop-icoon de indruk wekt corona te ontkennen. En dat laatste is ein heißes Thema bij onze oosterburen want ettelijke bekende Duitsers ‘outten’ zich al als complotdenkers.

‘Ik heb mijn diepe geloof in God. Vandaar mijn vertrouwen in het leven. En ik heb mijn gezond verstand, dat de informatie en paniekzaaierij die van buitenaf binnenstroomt in alle afzonderlijke onderdelen weerlegt’, schreef de Hamburgse woensdag op Instagram. ‘En zo slaag ik erin om mij niet de duisternis in te laten sleuren, gehypnotiseerd door angst.’

Lees ook Facebook doet complotgroep QAnon in de ban

Sinds haar cryptische bericht wordt op sociale en in reguliere media in Duitsland druk gespeculeerd over wat Nena nu precies wil zeggen. Volgens het management van de zangeres, die in 1983 tegen de Koude Oorlog protesteerde met haar hit 99 Luftballons, schaart Nena zich met haar post niet achter de corona-ontkenners.

Critici zien dat anders. Voor hen staat Nena dichtbij, zo niet al in het kamp van de complotdenkers. Vooral ook vanwege de reactie van de Duitse soul- en r&b-zanger Xavier Naidoo (49) op haar bericht. Hij reageerde met emoji's van twee gevouwen handen (bedankt), een smiley met engel-halo en een rood hartje. Nena schreef later aan iemand anders, die reageerde: ‘Denk aan Xaviers woorden: wat ons alleen niet lukt, lukt ons samen wel.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-posts.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

RTL-talentenjacht

Naidoo, met ruim 500.000 volgers op Instagram, is omstreden vanwege zijn radicale uitspraken en video's. Het Duitse RTL ontsloeg hem in maart als jurylid van de populaire talentenjacht Deutschland Sucht Den Superstar (DSDS), vanwege clips met xenofobe en racistische teksten. In april ‘outte’ de voormalige coach van The Voice of Germany zich in een video als corona-ontkenner, een paar weken eerder als aanhanger van de uit Amerika overgewaaide QAnon-complottheorie. Dat deed hij door in ene video huilend te vertellen over de ‘bevrijding van kinderen uit wereldwijde netwerken van elite-pedofielen.’

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Een ander jurylid van DSDS, de schlagerzanger Michael Wendler (48), veroorzaakte eind vorige week flinke ophef in het Duitse showbizzwereldje met een video waarin hij verklaarde zelf op te stappen, omdat de Duitse regering zich volgens hem schuldig maakt aan ‘grove en ernstige schendingen van de grondwet in verband met de vermeende coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen.’ Bijna alle tv-zenders zijn volgens hem ‘medeplichtig’, ‘in het gareel gedwongen’ en ‘politiek gecontroleerd’.

Tekst gaat verder onder video.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

QAnon

Der Wendler, zoals zijn fans hem noemen, herhaalde zijn beschuldigingen zaterdag op zijn nieuwe Telegram-kanaal met al 91.000 volgers. Zijn ‘bekering’ tot het kamp van de complotdenkers leverde hem op YouTube meteen een bedank-video op van Atilla Hildmann, een veganistische kok annex kookboekenschrijver en oud-deelnemer van Let’s Dance (2016) en Sky Masterchef (2017). Hij verklaarde de zanger te hebben aangemoedigd om te stoppen als jurylid. De anti-corona-activist, die herhaaldelijk in opspraak kwam door racistische en xenofobe uitspraken, kondigde trots aan dat tien andere prominente Duitsers binnenkort ook naar buiten zullen treden als complotdenkers.

Hildmann profileert zich sinds de coronacrisis als complotprediker. Met 80.000 volgers op berichten-app Telegram is hij een van de belangrijkste verspreiders van de QAnon-complottheorie in Duitsland, schreef de New York Times zondag. Aanhangers van QAnon - de naam is een combinatie van de toegangscode voor top secret-informatie in Amerika (Q clearence) en de anonieme ingewijden die naar eigen zeggen toegang hebben tot deze informatie - zien de coronapandemie als een groot complot. Een onzichtbare maar invloedrijke elite van satanisten die kinderen ontvoeren en misbruiken zouden op deze manier wereldwijd vrijheden willen wegnemen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Attila Hildmann tijdens een toespraak op een anti-coronademonstratie in Berlijn, in juli. © EPA

Andere complotdenkers

Naast Hildmann en Alex Naidoo verspreiden talrijke andere bekende Duitsers deze complottheorie. Het gaat volgens Duitse media onder anderen om rapper Sido, Partij voor de Ratio-politicus en auteur Oliver Janich en de voormalige ARD-nieuwslezeres Eva Herman (‘Ik ken het systeem want was er onderdeel van’).

Rapper Fler verspreidt dan weer het verhaal dat Microsoft-baas Bill Gates het coronavirus heeft gecreëerd om de wereld te kunnen regeren, een complottheorie die politiek activist en voormalig radiopresentator Ken Jebsen ook onder de aandacht brengt op YouTube.

Gevaar

Aanvankelijk werd lacherig gereageerd op de complottheorieën en de zogenoemde Covidioten die ze verspreiden maar inmiddels vormen ze een gevaar, concluderen deskundigen in Duitsland. ,,Deze bekende Duitsers hebben veel volgers op sociale media en bereiken een zeer heterogene groep mensen. Doordat hun fans een zekere affiniteit met hen hebben en hen vertrouwen, bestaat het risico dat ook zij in complotten gaan denken’’, zegt sociaal psychologe Pia Lamberty tegen deze site. ,,Dat is vooral gevaarlijk bij theorieën die geweld rechtvaardigen, zoals QAnon.’’ Een QAnon-aanhanger schoot in maart vorig jaar in New York een maffiabaas dood die volgens hem bij de ‘geheime elite’ hoorde.

Volgens psycholoog Alexander Waschkau zijn de verspreide theorieën een middel om mensen te laten radicaliseren. ,,Vooral onzekere en mentaal instabiele personen die het momenteel moeilijk hebben, lopen gevaar’’, verklaarde hij tegenover de nieuwssite Watson.de

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: