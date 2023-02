Bekroonde journalist doet weer van zich spreken: ‘Hoe Amerikanen onderzeese pijpleiding naar Duitsland opbliezen’

De omstreden Nord Stream 2-gaspijpleidingen zou zijn opgeblazen om de kas van de Russische oorlogsmachine niet te spekken. Hersh plaatste deze week een spraakmakend artikel op het online platform Substack. Daarin beweert hij, op basis van ‘een geheime bron’ in Washington, dat duikers van de Amerikaanse marine vorige zomer met explosieven de onderzeese bomaanslag hebben gepleegd, in opdracht van president Joe Biden. De pijpleiding werd daardoor onbruikbaar.

Nord Stream 1 en Nord Stream 2 werden aangelegd om Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland te transporteren. De Amerikaanse regering was van meet af aan tegen het project omdat Rusland daarmee meer invloed op de energietoevoer in West-Europa zou krijgen - wat achteraf ook klopte. Volgens Hersh zou er daarom al in 2021 op het hoogste niveau in Washington aan een plan zijn gewerkt om de pijpleidingen indien nodig op te blazen. Het Witte Huis heeft het verhaal van Hersh afgewezen en zelfs ‘volkomen onzin en complete fictie’ genoemd. Het Kremlin denkt daar anders over en wil nu ‘dat de waarheid achterhaald wordt’. Russische parlementariërs noemden President Biden ‘een terrorist’.

C4-explosieven

Hersh (inmiddels 85) vertelt een gedetailleerd verhaal. Al in juni 2022, zo beweert hij, zouden duikers van de Amerikaanse marine C4-explosieven hebben geplaatst bij de gaspijpleidingen die Rusland en Duitsland in de Oostzee met elkaar verbinden. De duikers kregen de taak bommen te plaatsen in een betonnen camouflage. Dat was nodig omdat de Russische marine bewegingstechnologie heeft die onderwatermijnen en -bommen kan detecteren. Washington zou drie maanden later, toen Rusland vol in oorlog was met Oekraïne, hebben besloten de verborgen explosieven te activeren door een speciale boei die door een vliegtuig was gedropt. Volgens de journalist zou een team van CIA-agenten de operatie hebben bedacht en vervolgens in samenwerking met Noorwegen hebben uitgevoerd. Het waren de Noren die naar verluidt actie voorstelden in de buurt van het Deense eiland Bornholm in juni, waarbij ze de jaarlijkse Navo-militaire oefeningen (codenaam: BALTOPS 22) in de Oostzee als dekmantel gebruikten.

Volledig scherm De onderwaterexplosie in september 2022. © AFP

Pulitzer

Seymour Hersh is niet de eerste de beste. Hij werd beroemd vanwege het blootleggen van het bloedbad onder burgers in My Lai, Vietnam, waarvoor hij ook de Pulitzerprijs kreeg. Ook kwam hij met onthullingen over marteling van gevangenen in de beruchte Abu Ghraibgevangenis in Irak. In 2013 noemde Hersh het officiële rapport dat de dood van Osama bin Laden beschrijft ‘een grote leugen. Volgens hem wisten zowel de Amerikaanse als de Pakistaanse regering al lang waar Bin Laden zich ophield. Zowel Pakistan als de Verenigde Staten ontkenden de versie van Hersh. Daarna was er veel controverse over het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime tegen burgers. Volgens Hersh was dat het werk van door Turkije aangestuurde rebellen, maar Turkije ontkende elke betrokkenheid bij die aanval.

Quote De vraag was niet of deze missie zou plaatsvin­den maar hoe Seymour Hersch

Critici verwijten Hersh dat hij in zijn latere onthullingen altijd leunt op anonieme bronnen en zelden tastbaar bewijs levert om zijn beschuldigingen ook hard te maken. Het onderzoek naar Nord Stream wordt ook onderbouwd met een anonieme bron die kennis zou hebben gehad van de voorbereidingen van de sabotageactie. Deze zou negen maanden lang in het grootste geheim zijn voorbereid. ‘De vraag was niet of deze missie zou plaatsvinden maar hoe’, schrijft Seymour Hersh.

'We can do it’

Het Kremlin wees eerder al in de richting van Biden als het brein achter de explosies van de pijpleidingen. De VS waren als gezegd altijd fel gekant tegen de aanleg en dreigden met sancties tegen bedrijven die aan de bouw deelnamen. Begin februari vorig jaar zei Biden voor de Russische aanval op Oekraïne dat het afgelopen zou zijn met Nord Stream als Rusland Oekraïne binnenvalt. Gevraagd hoe het afgelopen zou zijn, antwoordde Biden dat hij dat nog niet precies wist “maar we kunnen het”. Een Amerikaanse bewindsvrouw dreigde in die dagen ook met de verwoesting van de pijpleiding.

Wat Seymour Hersh nu boven water heeft gebracht kon niet worden geverifieerd door onder anderen journalisten van persbureau Reuters. In de Verenigde Staten hebben de belangrijkste kranten geen of weinig melding gemaakt van Hersh’ onthullingen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA noemde het artikel ‘totaal onwaar, terwijl het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken de door Hhersh beweerde betrokkenheid heeft ontkend. Het verhaal werd in Rusland daarentegen meteen groot gebracht door de Russische pers, inclusief een zeldzame integrale vertaling. In het Westen wordt vaak gesuggereerd dat Rusland zelf achter de aanslagen zou zitten. Maar daar zijn volgens de bij het Duitse onderzoek betrokken procureur-generaal Peter Frank geen aanwijzingen voor gevonden.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Een Noors bedrijf heeft beelden van de schade aan de Nord Stream-pijpleiding gepubliceerd. Eind september ontstonden er lekkages in de gaspijpleiding door krachtige explosies: