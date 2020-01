Bekvechtende democraten maken van Trump lachende derde

Zestig jaar geleden maakten politieke commentatoren in Washington zich druk om de vraag of een rooms-katholieke kandidaat ooit het presidentschap kon winnen. De democraat John F. Kennedy won vervolgens afgetekend. De misschien wel populairste president ooit, van Ierse komaf, werd in 1963 vermoord. Kennedy blijft vooralsnog de enige uitgesproken katholiek in het Witte Huis.



Begin deze eeuw werd de vraag of een zwarte Amerikaan ooit de baas van het land zou kunnen worden. Het antwoord luisterde naar de naam Barack Obama en weer was het een democraat die de primeur had.



Anno 2020 blijkt een oude vraag weer actueel. Eentje die toch leek beantwoord met de kandidatuur van Hillary Clinton, vier jaar geleden. Dat het er weer over gaat, komt doordat er binnen de nog steeds aangeslagen Democraten verschillend wordt gedacht over het waarom van Hillary’s verrassende nederlaag tegen Donald Trump. Want Hillary zou in 2016 gemakkelijk winnen, wist iedereen van tevoren. Niet dus.



Maar verloor ze omdat er vlak voor de verkiezingen een pijnlijk FBI-onderzoek werd aangekondigd over haar onvoorzichtige e-mailgedrag (ze werd overigens later vrijgesproken)? Verloor mevrouw Clinton omdat ze zich in een onbewaakt moment minachtend had uitgelaten over – door de Democraten – vergeten kiezers in de industriële rampgebieden? Was het omdat ze de kandidaat van de elite was? Of verloor Hillary puur vanwege het feit dat ze vrouw was en Amerika daarvoor nog niet rijp was? Was de gedachte aan een Mrs. President de kiezers echt te veel?