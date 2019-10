Belg (63) maandenlang misbruikt door Macedonische familie

Geruzie in Brussel over ‘onze Europese manier van leven’

11:00 De benoeming van een Eurocommissaris voor ‘het beschermen van onze Europese manier van leven’ zorgt voor de nodige beroering in politiek Brussel. Is dat nodig dan? En beschermen tegen wie? Kandidaat-commissaris Margaritis Schinas mag het vanavond in een hoorzitting uitleggen.