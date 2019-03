Belg aangehouden omdat hij zijn vrouw vermoedelijk met giftige kamerplant vermoordde

In oktober vorig jaar bracht een man zijn vrouw in allerijl naar het ziekenhuis. Ze had diarree en moest hevig overgeven, haar toestand ging met de minuut achteruit. Nog geen dag later stierf ze.



Omdat de oorzaak van haar plotse dood onduidelijk was, en de vrouw pas 36 jaar oud was, werd het overlijden als verdacht behandeld en werd er een lijkschouwing uitgevoerd. Er werden resten van ricine in haar lichaam gevonden, een uiterst giftige en dodelijke stof.