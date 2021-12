Belg met minstens acht kogels doorzeefd in landhuis aan Costa del Sol

Maurits Lammertink tast na ongeval nog in het duister over herstel: ‘Ik weet niet of ik ooit weer profrenner kan worden’

Profwielrenner Maurits Lammertink werd zo’n zes maanden geleden bijna doodgereden voor een ijssalon in Hengelo. De revalidatie is een lang en moeizaam proces, dat z’n weerslag heeft op zijn hele gezin. Er is lichte progressie, maar op de allerbelangrijkste vraag heeft hij nog geen antwoord. „Ik weet niet of ik wel weer beroepswielrenner kan worden.”

8:48