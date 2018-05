Belg takelt peuter (2) zwaar toe: jongetje loopt hersenschudding, arm- en kaakbreuk op

De stoppen van F. C. uit Tongeren sloegen afgelopen weekend door toen hij bij zijn vriendin in Tongeren was. De twee zijn nog niet lang samen, maar de vrouw heeft wel een kind uit een vorige relatie. Wat er zich exact afspeelde, moet het onderzoek nog uitwijzen, maar op een zeker moment zou het jongetje van 2 gehuild hebben. Het kindje zou aan autisme lijden en huilde de laatste tijd wel vaker. Dat zou F.C. te veel geworden zijn. Hij werd agressief en sloeg het kind meerdere malen. Het jongetje viel daarbij tegen de grond en raakte gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Aangehouden

Volgens de kennissenkring van de twintiger kon hij vaker agressief uit de hoek komen. Ze zijn niet verbaasd over de feiten. ,,Maar dat hij dit bij een kind zou doen, hadden we niet gedacht", klinkt het. ,,Dit is dramatisch voor iedereen. De mensen die hem kennen, weten dat hij soms fel kan reageren. We hebben hem altijd een rare gast gevonden, hij is bekend in de buurt. Je wist dikwijls niet hoe hij kon reageren in bepaalde situaties."