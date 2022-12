Belg wint meer dan 142 miljoen euro met EuroMillions

De winnende cijfers waren 12 - 20 - 25 - 26 - 27. De sterren 8 en 12. Afgelopen vrijdag was de pot al sterk aangedikt omdat er geen grote winnaar was. Drie Belgen wonnen toen ook al wel 21.000 euro.

De pot die de winnaar dinsdag mee naar huis nam, is groter dan de gemiddelde Euromillions-pot, maar is nog niet de grootste die ooit in België werd gewonnen. In 2017 won een Belg een megajackpot van meer dan 153 miljoen euro en in oktober 2016 ging een straatveger uit Schaarbeek aan de haal met maar liefst 168.085.323 euro, de grootste Belgische winst ooit.