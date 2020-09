Belgen in elkaar geslagen op Frans jeu de boules-toernooi: ‘Ze zaten ons achterna met hun ballen’

President Mexico geeft toe: meer moorden onder zijn bewind

6:48 De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft dinsdag in een toespraak toegegeven dat het aantal moorden en afpersingen door criminele bendes onder zijn bewind is toegenomen. De linkse populist, die in december 2018 aan de macht kwam, worstelt met de aanpak van de hoge misdaadcijfers, die te wijten zijn aan de machtige en alom aanwezige drugskartels in het Midden-Amerikaanse land.