België haalt ontvoerd kind terug uit kamp in Syrië

België heeft op eerste kerstdag een 9-jarige jongen uit Syrië gerepatrieerd. De moeder had het kind in 2014 tegen de wil van de vader meegenomen naar Syrië, waar ze zich wilde aansluiten bij radicaalislamitische IS-strijders in hun eigen staat (kalifaat).

Het kind is op verzoek van de moeder weggehaald uit een gevangenenkamp in Roj, aan de Syrisch-Turkse grens. Moeder en kind zaten daar samen vast, maar de moeder was bang dat haar zoon op termijn op zou worden genomen in een Koerdische strijdgroep, die de baas zijn in het gebied.

Tijdens een bezoek van de organisatie Child Focus onlangs aan het kamp had de moeder aangegeven dat ze wilde dat haar zoon kon terugkeren naar zijn vader, die in België gebleven was. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daarop contacten gelegd met de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië.

Europese jihadisten

Het Koerdische Hawar persagentschap publiceerde beelden waarin de Koerdische autoriteiten worden bedankt voor de hulp bij "de repatriëring van een kind dat door de ene ouder, tegen de wil van de andere, werd ontvoerd".

Het is opmerkelijk dat er nu een kind uit een van de kampen wordt teruggehaald naar Europa, gescheiden van zijn moeder. Westerse landen haalden tot nu toe vooral weeskinderen terug, Europa wil de vrouwen doorgaans niet helpe bij terugkeer. Wel haalde Duitsland vorig weekend drie vrouwen en hun twaalf kinderen terug uit Syrië, ook zij zaten in een detentiekamp. Volgens de Duitse overheid werd de groep teruggehaald ‘om humanitaire redenen'.

Nederland

Nederland werkte tot nu toe pas één keer mee aan repatriëring: het ging daarbij om twee weeskinderen, hun ouders kwamen om bij de gevechten in Syrië. Er zitten nog zo'n 25 Nederlandse vrouwen en 70 kinderen vast in Koerdische detentiekampen. De afgelopen maanden zouden alle Nederlandse vrouwen naar één kamp, Al Roj, zijn gebracht.

Voorheen werd ook een grote groep Nederlanders vastgehouden in het kamp Al Hol. Uit dat kamp ontsnapten de afgelopen maanden zo’n 15 Nederlandse vrouwen en hun kinderen. Enkelen van hen wisten Turkije te bereiken, meldden zich daarbij een Nederlands consulaat en zijn of zullen worden overgevlogen naar Nederland. Op Schiphol worden ze dan aangehouden, vastgezet en berecht.

Een andere groep ontsnapte vrouwen is niet van plan terug te komen, maar woont in de regio Idlib. Dat is de laatste regio in Syrië die nog onder controle staat van jihadistische groeperingen.

In totaal zijn er de afgelopen jaren meer dan 300 volwassen Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië en Irak gereisd. Honderd van hen zijn daar omgekomen, 65 zijn teruggekeerd naar Nederland, 20 verblijven in Turkije en 115 zijn nog in Syrië. De jihadisten van die laatste groep zitten vast in detentiekampen (vrouwen), gevangenissen (mannen) of verblijven elders in het land.