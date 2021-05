België heeft elf radicale militairen toegang tot wapendepots ontzegd. Waarom nu pas?

Wat is er aan de hand?

Vorige week maandag schoot België in de hoogste staat van paraatheid toen militair Jürgen Conings van de radar verdween. De zeer ervaren militair had zwaar wapentuig meegenomen en dreigementen geuit tegen de Belgische staat en verschillende kopstukken die vorm geven aan het Belgische coronabeleid. Onder hen de viroloog Marc Van Ranst, die direct moest onderduiken. Politie en leger kamden dagenlang een natuurgebied in Belgisch Limburg uit, maar vonden Conings niet. Het is onbekend of hij nog leeft, hij liet meerdere afscheidsbrieven achter en legde zijn militaire insignes op het graf van zijn ouders. Conings wordt inmiddels ook internationaal gezocht. En vandaag nog richtte federaal procureur Frédéric Van Leeuw zich in een persconferentie persoonlijk tot de terreurverdachte in de hoop dat de voortvluchtige man dit zal zien of horen. ,,Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen én er werd geen geweld gebruikt. En dat is een zeer goede zaak. Wij roepen de bevolking op om sereen te blijven, om dit samen tot een goed einde te brengen. Aan Jürgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.” Nooit eerder lanceerde het Belgische federaal parket zo’n oproep.