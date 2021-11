België schrapt geslacht van identiteitskaart in kader van inclusiviteit

In 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof deels de transgenderwet van een jaar eerder, omdat die niet toeliet dat non-binaire personen - mensen die zich noch helemaal als man noch helemaal als vrouw identificeren - zich als dusdanig konden registreren. De federale regering nam zich bij haar aantreden voor die ongrondwettigheid te verhelpen, maar tot nu was onduidelijk hoe precies.

Technische aspecten

Nederlandse kaarten

In Nederland vermelden identiteitskaarten vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Het kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen. De geslachtsaanduiding wordt pas tegen die tijd geschrapt, omdat de vervaardiging van identiteitskaarten dan sowieso zou worden herzien. De kosten en gevolgen van de verandering zijn mede daardoor ‘beperkt’.