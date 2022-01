Belgische agent die door 12-jarige jongen werd neergestoken mag van ic-afdeling af

De agent, die donderdag in Peer het verkeer in goede banen leidde, raakte in discussie met een vrouw die haar twee zoons van school kwam halen. De wijkagent zou haar aangesproken hebben, omdat ze voor een file zorgde. Daarna wilde hij ook de wagen controleren. Vervolgens werd hij door de twaalfjarige jongen met een mes tweemaal in de rug gestoken.



Het steekletsel was ernstig, maar bleek niet levensbedreigend. De man werd met een ingeklapte long naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij een nacht op de intensive care verblijven. De mentale klap is voor de neergestoken agent groot, aldus de korpschef. Hij zal voor de verwerking ervan nog de nodige opvang en begeleiding krijgen.



Na het incident werden de twaalfjarige jongen, zijn zeventienjarige broer en hun beider moeder gearresteerd. De jeugdrechter in Hasselt besliste om de jongen in een halfopen instelling in Mol te plaatsen voor een periode van voorlopig drie maanden. De oudere broer stond na eerdere strafbare al onder toezicht van een jeugdrechter. Hij is vrijgelaten, maar hij krijgt nu intensievere begeleiding. Na verhoor mocht de moeder vrijdag al naar huis.