Belgische automobiliste steekt parkeerwachter met schroevendraaier en probeert hem aan te rijden

Twee studenten, die als bijbaantje bij het gemeentelijke parkeerbedrijf werken, waren in Westende parkeercontroles aan het uitvoeren. Ze werden aangesproken door een vrouw die had geparkeerd en er volgde een woordenwisseling. Of ze een boete had gekregen, is niet duidelijk. Ze pakte een schroevendraaier en stak een van de studenten in de hartstreek. De 21-jarige had een gat in zijn jas en liep een lichte steekwond op. De twee parkeerwachters slaagden erin de schroevendraaier af te pakken. Nadien probeerde de vrouw de twee nog omver te rijden. Dat mislukte. Ze vluchtte samen met een andere vrouw die bij haar was.