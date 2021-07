Belgische badjuf Faith (19) redde leven van kindje: ‘Falen had ik mezelf nooit vergeven’

Afghaanse tolken zijn leven in eigen land niet zeker, VS veroor­deelt moordpar­tij­en door Taliban

23 juli Met het terugtrekken van de internationale troepenmacht uit Afghanistan grijpt de Taliban zijn kans. De radicaalislamitische herovert het land stukje bij beetje. Het maakt dat elke Afghaan die de internationale coalitie ooit hielp zijn of haar leven niet meer zeker is. Vooral tolken worden aangevallen. De VS reageerden vandaag woedend op dat gerichte geweld en Canada zwoor ‘onze tolken’ zo snel mogelijk een veilig heenkomen te bieden.